播獨教師被釘牌　楊潤雄否認「連坐法」　指管理層有責任監管

教育局早前取消1名小學教師的註冊，並向其任職學校的校長、副校長等人發出譴責信或警告信。有議員今日(11日)在立法會提出質詢，質疑涉事小學的教職人員受到處分猶如「連坐法」。教育局局長楊潤雄則反駁指，學校管理層有責任監管教師及教材，相關學科的教師察覺教材有問題亦應該立即提出，認為「連坐法」是誤導言詞。

教育界議員葉建源稱，涉事教師的同事因沒有跟進及舉報就受到「連坐法」牽連，認為教育局處理手法如同暴政，令人認為需為其他同事的行為負責。

楊潤雄直指對葉的提問感到失望，澄清並非所有涉事小學的教師都有責任，而是任教該科目的教師察覺教材有問題而沒有提出，故需要負責。此外，楊稱教育局按證據及法律，作出勸喻、警告、譴責或取消註冊等決定。對於涉事教師，局方給予2次書面申辯機會，認為改名教師已有足夠機會及時間解釋。

楊潤雄又批評葉的教學標準太低，對於有教育團體將教育政治化深表遺憾。他強調教材有問題學校需補救，舉例指教育局出現問題，作為局長不能聲稱只是執行有問題而推卸責任，強調作為問責官員需為團隊負責。

議員許智峯質疑教育局採取「滅聲」的行為，稱局方教導學生做順民奴隸，並非傳授良知。楊潤雄反駁指許的言論並無證據，無辦法討論議員的個人猜測，強調施政、社會事件等絕對可以在校園內討論，亦無人想做政治奴隸。