港珠澳大橋日均2000返港名額　金巴將加密班次

政府本月23日起推出「回港易」計劃，容許在廣東省或澳門抵港後豁免14天強制檢疫，其中港珠澳大橋每日名額為2000名。港珠澳大橋穿梭巴士(即金巴)董事長張廣友表示，對消息感到十分興奮，認為終於為雙向通關走出第一步，因現時日均僅300名乘客，冀安排推出後可增至逾千名乘客。他稱已準備在計劃推行後加開班次，其中珠海返港會由每日6班加至約20班，並由原來2小時一班加至半小時一班。

張廣友指出，由於預料澳門返港的港人會較珠海返港少，故澳門方面未必會加至半小時一班，但仍會視乎需求加班次，如1小時一班等。他稱有關班次可按市民需求而隨時調整，希望客流能回復到日均逾千人的水平。他又指早前因無客流，無奈安排車長輪流放無薪假，惟「回港易」推行後，會安排車長全數上班準備。

張認為「回港易」是一個好開始，可為下一步實施雙向通過做好準備，亦希望可盡快雙向通關，漸漸恢復昔日客流，惟目前政府當局未做雙向通關安排諮詢金巴公司。