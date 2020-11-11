相思灣村違建道路未恢復原狀　1業主認罪判罰25700元

西貢相思灣村違建道路事件被揭發後，規劃署票控涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）及兩名男子，3名被告各被控沒有遵從恢復原狀通知書罪，案件今（11日）在沙田法院提訊。其中一名涉案業主認罪，罰款25700港元，另一名男被告則要求毋須答辯，押後至12月23日再訊，以待索取法律意見。至於中邦則沒有代表到庭，法庭將中邦的案件同樣押後至12月23日再訊，以待控方專人派票及索取法律意見。

案中3名被告依次是中邦發展有限公司、劉仲屏和劉治延。控罪指兩名劉姓被告於今年2月12日至4月10日，沒有遵從通知書的命令，將涉案土地恢復原狀。

次被告劉仲屏今認罪，根據其案情指，涉事相思灣地盤的範圍約為2590平方米，當中980平方米屬政府土地，而地盤部分地段的註冊業主為次被告，涉及423平方米，佔地盤總面積的16.3%，次被告擁有六份一業權。

案情又指，涉案地盤是綠化地，不宜發展，惟規劃署於去年8月20日到地盤視察時，發現地盤內舖上混凝土小路，顯示曾進行填土工程，由於該工程未獲批准，屬違規工程，故規劃署於去年11月4日向次被告發出強制執行通知書，要求相關人士在同月11日或之前停止填土工程。

署方於去年11月12日再到地盤視察，發現填土工程已終止，遂向次被告發出恢復原狀通知書，要他恢復土地的原狀，即移走填土物料及和種草。惟規劃署職員於案發期間多次視察，發現被告仍未將58平方米的土地回復原狀，涉及日數共57天。

控方指被告沒有案底，另外規劃署職員曾於本月6日到現場視察，發現涉案地段仍未還原，明言情況若不理想，不排除會再次起訴被告。次被告自行求情則指希望盡快將涉案土地回復原狀，又指自己已退休逾20年，現時依靠子女供養。

裁判判官最終判被告罰款2萬元，另加57天的違規每日罰款100元，故合共罰被告25700元。