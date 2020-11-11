教育局規定教師須完成30小時培訓　內容包括國家安全

隨着《港區國安法》的落實，教育局表示會通過學校開展國家安全教育，提高學生的國家安全意識和守法意識，亦會加強對學校的支援，包括加強對教師的培訓。局方規定，由本學年起新入職及擬晉升的教師須完成30小時的核心培訓，包括《憲法》、《基本法》和國家安全的內容。

教育局局長楊潤雄今日(11日)書面回覆議員提問指，自本年第3季起，已新增《憲法》和《基本法》中學教師知識增益網上自學課程的進階版，並將開展小學教師的網上課程。另外，局方於11月起為中、小學教師舉辦有關國家安全的知識增益研討會；而在教師培訓方面，局方由本學年起要求新入職教師須於入職首3年內完成30小時的核心培訓，而擬晉升的教師須在實任晉升日期起計的過去5年內完成30小時的核心培訓。

局方又指，鑑於去年的社會事件曾經令部分校園政治化，局方已向學校發出信件及提供指引，指出學生不應進行或參與涉嫌違法的行為和活動，而校方亦需處理學生的違規行為。

另外，教育局於本學年內提供課程文件或指引，並按學生的認知能力，推展國家安全教育，包括在小學階段讓學生建立國家觀念和國家安全意識；初中階段向他們闡明個人與國家關係，增強國家安全意識；在高中階段重點理解人民福祉與國家關係等。至於下月4日的國家憲法日，局方亦會舉辦不同活動，以加強學生認識國家憲法。