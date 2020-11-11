楊岳橋梁繼昌等4泛民即時喪失議員資格　被DQ郭榮鏗稱絕無後悔

全國人大常委會今午(11日)決定，特區政府宣布公民黨的楊岳橋、郭家麒及法律界郭榮鏗，及會計界梁繼昌即時喪失議員資格(DQ)。被DQ的4人形容，今日是黑暗日子，其中曾經引致上個立法年席內會選主席風波的郭榮鏗，重提今年4月份被兩辦威脅要DQ他時，他當時以「只有光榮、絕無後悔」作形容，指今日同樣適用，又感謝香港人及法律界的支持。

郭家麒則指，今日是最後一日在會議廳外發言，市民可能認為今日是最黑暗的一日，但也是追求民主以來值得記着的一日。郭稱自己擔任3屆議員，認為議會從不公平，議會抗爭從不容易，但無悔投票給民主派支持他們連任的市民，復會後亦有繼續抗爭；又希望港人不要倒退，只要爭取自由的心不變，總有一日期待的核心價值會回來。

梁繼昌指今日是傷心、黑暗及光榮的日子，自己過去8年為業界和市民爭取公義，今日光榮而無奈地引退。梁又指被DQ的4位都是專業人士，而一國兩制已消失。

楊岳橋指自己是4人中資歷較淺，只在立法會服務4年多，無怨無悔，但他指未來日子不容易，對未來香港充滿盼望。

被問及公民黨日後的路線，郭榮鏗指現時未會談論黨的動向，郭指人大的的做法是人治社會，漠視基本法，無恰當程序，要再同法律團隊討論再決定法律行動。對於特首林鄭月娥主動提出DQ，楊指林鄭的行為不令他意外。