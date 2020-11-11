批機場等候快速測試時間長　議員斥政府手腳慢

新冠肺炎疫情仍反覆，政府近日繼續推出和研究出入境管制站的快速測試，但多名議員今午(11日)在立法會上，批評政府應對疫情反應慢和差，更指市民在機場等候快速測試的時間太長，直斥政府誤導立法會和手腳慢。

政府於上月計劃研究在機場引入快速檢酸檢測，食物及衞生局局長陳肇始在立法會上回應議員質詢時，指上月底本港機場開始試行快速測試檢測計劃，測試新的核酸檢測技術(RT-LAMP)，為期2周，又指當局會視乎所收集的數據再考慮是否要延長測試。至於4間檢測中心會否採用新的檢測技術，陳則指技術仍在測試中，中心會繼續沿用現有的檢測方法。

議員張華峰直斥，政府應對冠狀病毒的反應慢，不少抗疫措施只聞樓梯響，未能實施，又斥政府遲遲未實施「健康碼」。議員黃碧雲指有市民在機場接受快速測試，但需要等待近一日才獲結果，直斥陳肇始似乎說謊、誤導立法會。

陳肇始回應指沒有誤導立法會，解釋指早前設在亞博館的臨時檢測中心的檢測時間較長，因運送檢測樣本時間較長，但現時已有改善。