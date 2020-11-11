本港旅行社即辦新加坡5天團　連檢測收費6千港元

香港與新加坡將於本月22日起正式啟動旅遊氣泡，有本港旅行社隨即計劃於翌日出團往新加坡，5天團共20人，而在當地做檢測將成爲其中一個行程，連檢測費全團收費約6000港元。旅遊業議會預料，氣泡啟動初期會以商務客為主，旅遊業界對此抱觀望態度，認爲只有一個地方做生意仍是杯水車薪，希望聖誕前能盡早開通其他地方，尤其粵港澳健康碼，方便市民出行。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，原本想申請啟動首日航班往新加坡，但由於新加坡航空指當日航班座位只會開放予散客，不會讓旅行團申請留位，故只能申請翌日、即23日往新加坡的航班，當日會預留20個座位，舉辦一團新加坡5天團。

五日四夜的行程會到訪魚尾獅像公園、濱海灣花園及濱海堤壩等著名景點，並會連續4晚居住同一間新加坡市中心酒店，而返港前需預留行程往當地檢疫中心作病毒檢測，預計約一小時內可取得檢測報告，費用約6000港元。

袁振寧指，當地的檢疫措施與香港相似，限制5人聚集，故落地後會分開5人一組行走及聚餐，亦會在旅行巴上設置消毒搓手液及口罩提供予團友。他坦言，由於3次檢測費已逾千元，增加出團成本，坦言收6000多港元仍是無錢賺，即使最後只有10人也會成團出發，望帶動市民出遊氣氛，預料前往新加坡的人數會恢復至以往的一至兩成。

旅議會主席黃進達形容，本港與新加坡旅遊氣泡的建立能為本港停擺多時的旅遊業打開一扇窗，但只有一個地方做生意仍是杯水車薪，而由於很多東西仍屬初步階段，業界對此抱著觀望態度，業界最大願望仍是希望港府盡快開通健康碼，以及可與更多地方達成旅遊氣泡協議，才能重建旅遊消費。