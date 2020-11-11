轉介信錯日期兼屈病人上呼吸道感染　西醫失德罪成判除牌1個月

註冊醫生陳偉業被指於2018年1月31日，在未有合理的理由下，向病人發出上呼吸道感染(upper respiratory tract infection)，並註明2018年2月1日的轉介信，而被指控專業失德。醫務委員會今(11日)就案件展開聆訊，裁定陳專業失德罪成，將除牌1個月，緩刑12個月。

案情指，病人於2018年1月31日因右腕疼痛向陳求診，並要求轉介信。惟病人受限於醫療保險政策，保險只能包括其每日一次的診症費用。陳其後發出兩封轉介信，轉介病人予物理治療師及骨科專科，同時註明病人沒有已知的傷口(no known injury)，並在發出日期分別簽署2018年1月31日及2018年2月1日。

然而，數月後病人因轉介信上沒有已知的傷口(no known injury)字眼，而未能成功向保險公司賠償物理治療的費用，要求醫生澄清該字眼但遭到拒絕。病人之後發現轉介信的日子有誤，自己未曾在18年2月1日求診，亦未曾患上上呼吸道感染(upper respiratory tract infection)，故與丈夫再度前往診所與醫生理論，惟未有任何結論。病人於同年5月向醫委會作出投訴。

被控醫生陳偉業並沒有出席聆訊，辯方律師代表認罪，並求情指，被告當時面臨兩難的選擇，既要滿足病人要求，亦要考慮實際病人病情，而且過程中亦不涉及任何金錢上的利益。

研訊小組主席劉允怡指事件嚴重，而且事件明顯涉及金錢利益，而且醫生應根據實際情況及事實發出各類文件如假紙及保險單等，故裁定陳罪成。