譚耀宗指人大決定非釋法　議員要為自己行為負責

一連兩日全國人大常委會今(11日)在北京閉幕，以161票全票通過有關香港立法會議員資格問題的決定。有份出席會議的全國人大常委譚耀宗指，人大常委會已就《基本法》104條作全面解釋，重申今次並非再釋法，而是旨在處理4名早前被選舉主任列為不符合參選資格的議員資格問題。人大決定立法會延任時將有關問題交由特區政府自行處理，惟政府再提出要求，故人大作出決定，讓港府可以有更清晰的執行方法。

被問到今次是否確立愛國者治港的標準時，譚認為人大常委會強調要全面準確貫徹落實《基本法》。確保特區有關公職人員符合第104條的要求，包括擁護《基本法》、效忠特區，若有人不符合有關條件，就會失去擔任議員的資格。

至於會否有更多現任議員會被取消資格，譚指不作估計，但重申有關決定已訂明，若議員宣揚港獨、不承認國家在港擁有及行使主權、尋求外國或境外勢力干預特區事務等，一經依法認定後，均會即時被取消議員資格。他又提醒現任議員應特別留意有關規定，日後要為自己的行為承擔後果。

被問到今次是否針對曾到過美國游說的議員時，譚未有回應，但強調選舉主任早前處理4人參選提名時，已小心研究他們的行為，並給予他們回應機會。