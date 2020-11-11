城市售票網承辦商合約明年屆滿　康文署向中標公司批新合約

康樂及文化事務署與城市售票網承辦商的合約明年底屆滿。該署早前招標甄選新承辦商，接獲4份標書，目前完成審批程序，正與中標公司跟進批出合約事宜，投標結果月內公布。

城市售票網是由康文署營運的票務系統，主要為該署轄下表演場地的租用人或節目主辦機構及觀眾提供票務服務。此系統由康文署經招標批予承辦商自資開發及擁有，承辦商於合約期間負責操作及保養。

康文署表示，制定城市售票網新票務系統的招標文件時，已透過顧問公司進行可行性研究，搜集和諮詢不同持份者，包括文化藝術團體及購票人士等意見，並通過市場調查和發出徵求資料書，搜集本地及境外票務市場的最新科技趨勢及應用範例作參考。

是次招標採用了政府一般採購資訊科技系統及相關服務的評分制，為所有標書評審及甄選。評審準則包括標書內容必須齊備及符合項目規格所列的要求，包括採用雲端平台加強系統容量，並備有其他各項強化功能，以便更有效處理受歡迎節目開售首天用量激增的需求、加強防止門票炒賣及以自動程式購票、提供更多客戶關係管理和銷售數據分析的支援等。