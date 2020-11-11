海天堂遭誹謗案續審　蔡國強聲稱不知《蘋果》偷拍

龜苓膏連鎖店海天堂於2013年就《蘋果日報》透過示範短片和報道，指稱該店把疑似發霉龜苓膏經處理後出售一事，控告其前生意夥伴蔡國強誹謗。案件今天（11日）在高院恢復審訊。被告蔡國強繼續接受原告海天堂的代表大律師盤問，他承認向《蘋果》報料並假稱訓練新員工帶記者入海天堂分店。但他堅稱不知記者偷拍，及後他向《蘋果》提出要回影片，對方卻說他無權過問。

被告今早表示，《蘋果日報》記者在2013年8月初、兩次到海天堂在香港的分店，觀察員工沖洗發霉龜苓膏，都是由他帶領。他向員工表示自己會開新店舖，所以帶記者假扮的新員工來學習店舖運作。不過他就堅稱不知記者偷拍。

原告大律師質問被告，既然他聲稱多年來都反對洗膏，卻又向員工表示叫新人來學習，兩者互相矛盾，直指員工洗膏、記者拍攝，全部都是被告安排出來。被告並不同意此說法，表示他反對洗膏，與帶記者假扮新員工去觀摩學習並無關係。

被告強調，他帶《蘋果》記者去店舖後，《蘋果》怎樣跟進已跟他無關。之後他曾打電話詢問《蘋果》會否報道，及想叫《蘋果》把拍到的影片交給他，對方卻表示他無權過問，亦不會向他交代。

原告大律師指他向《蘋果》報料，目的是要「撳掣」毀滅原告的商譽。被告就回應時承認報料是想《蘋果》報道，但毀滅商譽與否就非他所能控制。