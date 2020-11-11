林鄭指DQ4泛民議員資格依法進行　非行政機關說了算

因應全國人大常委會今日(11日)決議，授權特區政府可毋須經過法院，直接按框架標準取消不達標議員的資格，特區政府隨即宣布即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人的立法會議員資格(DQ4人)。特首林鄭月娥下午召開記者會回應事件，指人大是最高權力機關，有權解釋《基本法》，強調裁定合憲合法及具法律效力。林鄭又指DQ4人早前參選換屆選舉時，已被選舉主任裁定涉違反立法會40條，未擁護《基本法》而褫奪參選資格，故政府決定跟從人大常委會決定，取消他們4人的議員資格。

林鄭表示，《基本法》104條要求政府公職人員擁護基本法，而4年前的發生梁游宣誓風波時，人大亦曾就《基本法》158條解釋，指出任公職的人士需遵守宣誓擁護《基本法》及特區政府的規定，而一旦違反誓言，則需依法承擔責任。

由於事件涉及憲制層面，故特區不能自行解決，才會提請人大常委會解決有關問題。她解釋，DQ4人在參選換屆選舉時，曾被選舉主任以未有擁護《基本法》為由，取消他們參選第7屆立法會的資格，加上當時涉事4人都曾明言，議會過半數就要挾立法會不通過財政預算等，林鄭認為，他們不是真誠擁護《基本法》，故不能履行立法會議員職責，亦符合今次人大有關需取消議員資格人士的條件。

林鄭重申，今次取消4人議員資格的關鍵在於4人被指提名無效，應否繼續擔任議員，而她認為4人不具備參選資格，便不具備出任資格，否則會偏離《基本法》104條。