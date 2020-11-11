設交替控罪又不讓被告認罪　法官斥不明白律政司機制

中年男會計去年為了「嚇吓啲警察」，便向元朗警署鐵閘淋天拿水。他被控一項企圖縱火罪，及一項刑事恐嚇的交替控罪，案件今（11日）於區院開審。被告於開審前表示欲承認刑事恐嚇罪，惟律政司卻表示不接受他認罪，要就企圖縱火罪進行審訊。法官葉佐文則質疑律政司「無可能唔接受(被告認罪)」，之後亦不可不按機制將原來的控罪撤銷。控方再三索取指示後，終接納被告承認刑事恐嚇罪，並撤銷其企圖縱火罪。

被告劉少華(56歲)承認於去年8月15日，威脅元朗警署駐守的警員，會使他們人身遭受捐害。法庭將他還押至周五(13日)求情。

今日甫開庭，被告便表示會承認屬交替控罪的刑事恐嚇罪，控方則表示律政司不會接納被告認罪。法官聞言隨即質疑控方：「點解唔接納？咩原因？」直指律政司沒理由不接受被告的答辯，「除非你撤銷第二條控罪（交替控罪）囉」，並指按交替控罪的機制，理應是「是但一條被定罪，另一條就唔使法庭處理」，更直指控方：「唔明你個機制係咩，無得咁樣㗎喎」，着控方再向律政司索取指示。

控方之後表示會接納被告承認交替控罪，但就要求把企圖縱火罪存檔法庭，再惹法官質疑。法官多番表示交替控罪的意思乃被告承認其中一項，律政司對於餘下一項便應放手：「你要留一係就唔好交替喇，交替即係替代，處理咗就等於零」。

控方雖強調律政司不會繼續檢控，惟法官認為將控罪存檔，技術上令案件留下尾巴，被告仍須面對律政司將來繼續提告的可能性：「如果你哋有情義結喺條控罪一（企圖縱火），今日放唔低，第日都唔會放得低」。最終控方同意就企圖縱火罪不提證供起訴，控罪撤銷。

被告承認的案情指，當日凌晨有警員離開元朗警署時，發現被告正從警署一鐵閘位置離開，且神情緊張，於是上前截查，並發現他身上有強烈天拿水氣味，另鐵閘旁有一堆被撕碎而有天拿水氣味的報紙。

警員拘捕被告，被告在警誡下表示：「我淋啲天拿水係想嚇吓啲警察，等啲警察唔好對啲學生咁惡。」被告其後在會面中指當時沒有點火念頭。