資料庫：沙田鄉事會路意外頻　小巴直插行人隧道最駭人

沙田鄉事會路近年多次發生嚴重車禍，其中最震撼的當數2010年5月17日，小巴翻落行人隧道的駭人事故。當日一名姓陳司機，駕駛載有3名男乘客的65A專線小巴沿沙田鄉事會路行駛，馳至近大涌橋路十字路口時，一輛載有2男女乘客之的士突然駛出，攔腰猛撞小巴右邊車身，小巴失控連環撞欄後，司機及乘客連人帶車直插行人隧道內「反肚」。事故中有3名乘客被拋出車外致1死2命危，另有4人受傷。警方其後以涉嫌危駕拘捕2車司機。

另外，2018年5月19日凌晨，一輛由沙田市中心往香港仔華富的空載N170城巴，沿沙田鄉事會路往河畔花園行駛，途至大涌橋路十字路口時，一輛「吉的」由大涌橋路往馬鞍山駛至，兩車疑收掣不及猛烈相撞，的士撼向路邊防撞欄，城巴車頭亦撞毀，擋風玻璃碎裂。，2車司機俱受傷送院。現場其他車輛的車Cam攝下意外經過，拍到車禍現場對面線當時有車疑衝紅燈，被「捉快相機」拍下及閃燈後，隨即見的士從城巴右邊衝出，並失事與之相撞。

而在2017年6月27日，沙田鄉事會路亦有2輛小巴及1輛的士連環相撞，3車事發前沿路往沙田港鐵站方向行駛，途至新城市中央廣場對開時，的士及緊接其後的小巴因應交通擠塞收慢，惟尾隨一輛62K專線小巴收掣不及，「隊尾」撞向前方小巴，復將其推前猛撼的士。車禍中2名小巴司機及12小巴乘客受傷，肇事小巴女司機釀禍後失控哭喊，需由救護員安慰。