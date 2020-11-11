建制指人大決定恢復立會秩序　批泛民「總辭」屬無意履行議員職責

全國人大常委會今日(11日)通過有關香港立法會議員資格問題的決定，特區政府隨即取消4名泛民議員資格(DQ)。建制派對人大常委會的決定表示支持，批評被DQ的4人曾游說或支持美國立法制裁香港，並無資格擔任議員；又指有關決定劃下底線，有利匡正立法會秩序，免受拉布之禍，有利香港保持長期繁榮穩定。

經民聯的聲明批評，近年有部分議員無所不用其極地擾亂立法會秩序，議會拉布無日無之，令大量涉及民生福祉、發展經濟的議案被無理拖延；又指有議員尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，有關行徑嚴重損害香港社會整體利益，甚而危害國家安全。該黨期望立法會未來能重新聚焦應對疫情、振興經濟、改善民生。

民建聯的聲明則強調，立法會是特區管治架構的重要一環，議員必須全力維護國家主權、擁護《基本法》和效忠特區，重申這即是立法會誓言的要求，同時亦是議員必須具備的政治倫理。該黨又指人大常委會的決定排除危害國家及香港利益的人士擔任議員，有助立法會恢復秩序；又回應泛民提出的「總辭」，批評他們無意認真履行議員職責，對此予以嚴厲譴責。