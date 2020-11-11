港大理學院推新課程育科研專才　4年內修畢可獲學士及碩士學位

香港大學理學院首辦學士碩士雙學位的「6688科研專才啟導課程」，為有志從事科研的學生提供學科為本的精研學習，學生可於4年內取得兩個學位，包括理學士及研究碩士。新課程最快下學年起推出，料可提供15至20個學額，由8位涵蓋不同範疇的頂尖科學家指導修讀課程的學生。

新課程下，學生4年內需修讀303學分，當中理學士共有240學分，可從7大精研主修課程中修讀其中一門，包括生物科學、化學、地質學等，而「本科生科研培育計劃」亦會提供多個學習機會，包括海外研究實習、「港大-劍橋大學本科招生計劃(自然科學)」等。

修讀的學生若第二年的總成續平均積點(CGPA)達到3.6分或以上，便會於下學年正式開展研究碩士課程，否則須轉讀「6901」的理學士課程。研究碩士共需修讀63學分，包括研究倫理、研究深造科目、研究專案。化學系講座教授任詠華是其中一位指導教授，她指科研講求自發性學習及具備原創力，形容「唔係人做乜你做乜」，然後略作修改，又指實驗並非每次都能成功，寄語學生要學懂積極。

理學院本科生入學事務總監張榮森指，申請人如透過大學聯招方法入讀，中學文憑試至少考獲「354233」，即6科至少有24分，其中須包含數學科及延伸部分單元一(M1)或二(M2)，而非聯招申請則需個別考慮。

理學院副院長（教學與學習）黃思齊指，4年理學士學費需16.8萬港元，而研究碩士則需12萬港元，學院會為碩士課程提供至少50%學費減免的獎學金，即學費最高為22.8萬港元。