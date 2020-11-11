港府發行100億元銀色債券　保證回報上調至3.5厘

政府推出2020年銀色債券(Silver Bond)，目標發行額為100億元，視乎市場反應，當局可酌情考慮將其提高至最多150億元。1956年或之前出生，並持有有效香港身份證的「老友記」，可透過20家配售銀行及20家證券經紀認購債券。

債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。新一批銀色債券的認購期由12月1日早上9時開始，直至12月11日下午2時結束。債券將於12月22日發行。

值得注意的是，為防止零售債券被小部分投資者過度集中持有，是次銀色債券發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

政府發言人表示，在現時持續低息及不確定的金融市場環境下，發行銀色債券可以為年長居民提供一個回報穩定的投資產品選擇，協助他們有效管理退休資本。發言人續指，政府大幅增加發行額，可提高年長市民的參與度，令更多人受惠於銀色債券的穩定利息回報。

香港金融管理局高級助理總裁劉應彬指，是次銀色債券發行額，由以往的30億元調高至100億元，目的是希望更多人受惠銀色債券的穩定回報，加上以往超額認購的情況，反映投資者需求大。

保證回報上調至3.5厘，劉應彬指，是基於目前經濟環境、銀行存款利率、及對通脹水平的展望等而釐定。由於目前銀行存息普遍較低，投資風險波動較大，預計認購反應熱烈。

金管局主管(貨幣及結算)阮志才稱，大部分人購買銀色債券後都會長期持有，以2017年買入，今年到期的銀色債權為例，僅4.7%提早贖回，而2021年及2022到期的銀色債券，目前僅錄約1%提早贖回。