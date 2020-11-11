張祺忠涉殺妻案　有警員曾目擊他搬大木箱

港大機械工程系副教授張祺忠涉殺妻案今（11日）於高院續審，控方傳召多名當時有份調查的警員作供。其中一人稱曾見過被告在宿舍外推着一個很重的大木箱，當時他表示箱內是迎新營所用物品。不過兩日後問起該木箱時，被告卻改口說內裏是一些電子器材及鋁條，他運往辦公室打算給學生在參加機械人比賽時使用。

警員張家粦供稱，2018年8月21日晚他到被告的宿舍調查死者失蹤案，發現單位內外都很凌亂有很多雜物。翌日早上約11時，他再到宿舍時見到外面泊了一部貨車，被告則滿頭大汗地推著一個有轆木箱走向貨車，木箱上蓋著布並堆着雙頭煤氣爐及微波爐。

之後貨車司機協助被告將木箱搬上車，他當時上前問被告箱內放了甚麼，對方遲疑數秒才回應：「放咗啲Ocamp（迎新營）物品，留返夏天時畀沙灘...係沙灘留畀學生用」，並稱會先放在港大辦公室，之後便乘貨車離去。

張續指，於8月24日他再到宿舍翻看被告推木箱的片段，發現涉案單位外的雜物減少了，但之前的煤氣爐又再出現在走廊。

張再致電問被告關於木箱的事，被告約他到辦公室見面。見面時被告說當日木箱裝了電子器材及鋁條，他打算給將參加機械人比賽的學生使用，又說木箱是他用早前購買的木板自製，但已經給他拆開，他還帶張到工作室看已拆開的木板及內裏的物品。

而警長黃宇健則供稱，他在被告被告報警、即8月20日晚到過宿舍調查。入屋後被告讓他進主人房，當時床上已放著死者的手袋和背包，背包內有死者的八達通、銀包和電話。

黃指在一膠櫃頂層發現被告的英國護照，卻不見死者的護照。被告稱在8月初旅行便將護照放在櫃中，有可能是死者拿走了自己的護照，他並說女兒在衣櫃內尋獲被告的回鄉證。

黃稱當時有到過單位的客房、雜物房及後門調查，但當他打算查看被告子女的房間時，被告便以夫妻二人均無用過他們房間，況且他們又不在場而拒絕讓他入內。黃指當日被告合作有禮表現並無異常，只是屋內比較混亂，四周放滿電器電線和工具。

另一名警員王嘉俊就指，被告表示最後一次見死者是17日凌晨在睡房內，她當時僅穿內衣褲。而從大廈的閉路電視錄影中，被告認出死者於17日早上9時許離開宿舍，而其兒子亦稱認出該女子是他母親。

56歲被告張祺忠，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲）。