國際賽殺到 馬會設「賽馬防護泡」防疫

雖然新冠肺炎在全球肆虐，但香港國際賽事獲政府「開綠燈」，馬會亦作出一連串防疫及隔離措施。對此，馬會CEO應家柏先生在網誌中提到一系列安排：

距離香港國際賽事尚餘只約4星期，在此也可以告訴大家，政府原則上已批准讓參與今年國際賽的海外騎練及馬房助理，在港期間接受特別的隔離檢疫安排。過程中，我們作出反覆考量並制定周詳計劃。

首先，所有參加國際賽的海外賽馬從業員及訪客，於檢疫期間必須與本地社區人士隔離。他們在留港期間，均須留在專為他們而設的「賽馬防護泡」之內。

所有參加國際賽的訪港人士，包括練馬師、騎師與馬房人員，須接受及通過多次病毒檢測方可前來香港。當他們抵埗後，將會直接前往指定的住處進行檢疫。跟其他訪港人士一樣，他們在港逗留期間不能跟社區人士有任何接觸。另一方面，在馬會首席醫療主任全程監察下，這些訪客將持續地接受醫學健康檢測，包括每天接受新型冠狀病毒測試及量度2次體溫。

我們每日將於指定時間安排交通，讓所有訪港的練馬師、馬房助理、騎師或策騎員可往返沙田馬場的檢疫馬房，照料相關海外參賽馬，並為牠們操練。這些人員離開檢疫馬房後，須立即返回他們的指定住處。

這些海外賽馬從業員會留在專屬的「賽馬防護泡」之內，不能接觸外界及傳媒。他們只可透過即時視訊會議平台或檢疫範圍內設置的攝影機，接受傳媒訪問。

另外，我們會在沙田馬場及跑馬地馬場為訪港騎師提供獨立分隔的騎師室，確保所有以香港為策騎基地的騎師，與海外訪港騎師分隔起來。今年，我們在公共衛生管理上累積了不少經驗，有助建立這個最新的生物安全氣泡。