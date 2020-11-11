立會可透過譴責動議DQ議員　法庭亦可裁定議員喪失議席

全國人大常委會今日(11日)新增取消立法會議員資格(DQ)的框架，特區政府未來將可更容易DQ不合作的議員。按照現行DQ機制，立法會主席可根據《基本法》第79條列明的情況宣告議員喪失資格，若有議員因犯罪被判監1個月以上，或因行為不檢或違反誓言而遭其他議員提出譴責動議，經在席三分之二議員通過後即被DQ；而法庭亦有權以非妥為當選、宣誓無效或觸犯《港區國安法》為由，裁定議員喪失資格。

目前立法會主席可根據《基本法》第79條列明的7種情況，宣告1名議員喪失資格。其中，根據第6款，任何議員在本港或其他地區被判犯有刑事罪行，判監1個月以上，並經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，即被DQ。立法會過去曾不止1次就此情況作出辯論，其中在1998年，時任金融服務界議員詹培忠因偽造文書罪名成立，被判入獄3年，經在席三分之二議員通過褫奪其議席。

而根據第7款，任何議員因行為不檢或違反誓言亦可構成DQ資格。不過，議員按《議事規則》第49B(1A)條提出譴責動議後，須先交付調查委員會處理，其後才可交付大會表決，屆時同樣需要在席三分之二議員通過方能DQ。目前仍有多項譴責議員行為不檢的動議仍待處理。

此外，法庭亦有權裁定議員喪失資格。2016年宣誓風波，時任青年新政成員游蕙禎、梁頌恆及另外4人因宣誓無效，政府入稟要求撤銷6人議員資格勝訴；而在有關補選中獲勝的區諾軒、新民主同盟范國威及陳凱欣，亦因其他參選人的選舉呈請得直，被裁定非妥為當選而喪失議席。而根據人大今年6月30日通過《港區國安法》，第35條列明若議員干犯危害國家安全罪行，經法院判決後即時喪失議員職務。

至於參選立法會選舉資格方面，根據《立法會條例》第39條，任何人被判監3個月以上，5年內不得參選；而任何人經法院判決違反《港區國安法》，將永遠喪失參選資格。