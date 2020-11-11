涉萬聖節夜用雷射筆照警　無業女子否認襲警受審

警方去年萬聖節晚上在中環蘭桂坊一帶進行人群管理期間，一名女子被指用雷射筆照一名高級督察眼一秒後被拘捕，她否認襲警、非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品三罪，案件今天（11日）在東區法院開審。

22歲女被告黃倩欣，報稱無業。她被控於去年10月31日，在中環畢打街與皇后大道中交界，襲擊執行警務的高級督察劉嘉昇、參與非法集結及使用蒙面物品，即一個口罩。

劉嘉昇供稱，當晚近9時，他與同袍到中環畢打街與皇后大道中一帶設立防線及作人群管理，並展示藍旗及發出非法集結警告，期間右方有女子持雷射筆照向其臉部及眼睛一秒，令他感到尤如直視太陽般不適。

劉指發現是被告用雷射筆射他，隨即上前撲跌被告，其他警員加入協助拘捕她，她當時戴黑色鴨舌帽及黑色口罩，她的右手跌出了一枝可發出綠色光的雷射筆，劉將她及證物交予女警，之後繼續在現場執勤，毋須就醫。

辯方盤問劉時表示，警方當晚在皇后大道中設封鎖線，令想到蘭桂坊慶祝萬聖節的大量普通市民被迫滯留在防線外，而影片更顯示事發時現場有多人均用雷射筆照向不同方向，質疑劉是認錯人及錯誤拘捕被告。劉表示自己無法分辨示威者及普通市民，也無留意現場很多人射雷射筆，但肯定是被告照他，強調無錯誤拘捕被告。