4間檢測中心周日投入服務　首階段試運作3個月

4間社區檢測中心將於周日(15日)上午8時投入服務，供市民自費檢測，收費上限為240港元。4間檢測中心首階段運作3個月，視乎情況可再延長3個月，檢測結果可作為「旅遊氣泡」、一般出行或工作證明之用。

政府發言人表示，4間社區檢測中心分別是鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。社區檢測中心主要為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由而檢測。

社區檢測中心會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及檢測服務。服務對象為所有持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件(包括香港居民和非香港居民)，並且沒有病徵的人士(6歲以下兒童和不適合進行檢測的人士除外)。檢測中心開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。中心在中午及晚上關閉後會深層清潔及消毒。

社區檢測中心會提供預約及即場登記服務，預約服務只供香港身份證或香港出生證明書持有者使用；市民亦可以直接前往檢測中心即場登記檢測。市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並安排到公立醫院隔離治療。