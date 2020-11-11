聽障青年簽保守行為期間再犯案　承認無牌管有催淚彈殼候懲

一名有聽障的23歲無業青年，深夜穿上黑色衣物在街上流連，結果被警員截查，並被揭發管有5枚催淚彈彈殼，他今天（11日）在沙田法院承認無牌管有彈藥罪，獲准保釋到12月9日判刑，期間法庭為他索取感化和社會服務令報告。

案情指，警員於去年11月15日凌晨2時許，乘坐警車在港鐵車公廟站一帶巡邏時，看見身穿黑色衣服和褲子，戴上黑色口罩的被告馬嘉俊。被告甫見警車便逃跑，最終在大圍車公廟路和翠田街附近被截停，警員在他手上的袋內，發現涉案催淚彈彈殼和一罐噴漆。

辯方求情指被告父母雙亡，他現時獨居，有聽障問題，依賴綜援維生。被告早年曾因精神問題接受診治，發現其智力處於邊緣水平，又有自閉症特徵，自我控制能力欠佳，經努力後已更生，希望可以自力更生。

對於控方指被告違反了另一案的簽保守行為命令，辯方指該案是刑事損壞案，緣於被告回家時忘了大門密碼，後與保安員爭執，最終他失控才打爛大門玻璃，認為被告並非滋事份子。

辯方指被告一時天真才拾起涉案彈殼，彈殼沒有危險性，被告亦已感到後悔，重犯機會微，希望法庭先索取報告。