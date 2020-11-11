教育局調整本學年書簿津貼　增幅1.1%至3.7%

學校書簿津貼額增加，2019/20學年的小一至中六的整額津貼由5290至3338港元，增加至2020/21學年的3402至5490港元，增幅1.1%至3.7%。教育局表示，津貼按消費者委員會調查及綜合物價指數調整。

教育局向立法會財務委員會提交文件稱，所提供的津貼包括供購買所需課本的課本項目津貼，以及供支付各項就學開支的定額津貼。申請獲批准的學生，視乎入息審查結果，領取全額或半額津貼。

有關課本項目津貼，財委會已授權政府參照各級課本的平均價格，按年修訂津貼額。消費者委員會在本學年開始前，進行2020年度教科書購書費調查，本學年的課本項目津貼額，是根據參加該調查的學校所規定各級課本的平均實際價格而釐定。

至於定額津貼，財委會已授權政府按綜合消費物價指數的變動每年調整。綜合消費物價指數在去年6月至今年6月期間的平均增幅為2.4%。

文件顯示，上學年小一至中六學生可獲的課本津貼由896至2848港元，增至本學年的900至2988港元；而定額津貼由2442港元增至2502港元；整體津貼額則由3338至5290港元，增至3402至5490港元。