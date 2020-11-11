人大常委會通過立會議員資格框架　外媒恐香港自治受損

第13屆全國人大常委會第23次會議周三（11日）在北京閉幕，審議了《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》，授權特區政府可毋須經過法院，直接按框架標準取消不達標議員的資格。多家外國傳媒大篇幅報道事件，形容此舉是北京進一步收緊對香港的管治，再令西方國家憂慮香港的自由和高度自治受損。

英媒報道指，美國總統當選人拜登準備開始接替特朗普政府之際，北京此舉或令西方國家，更加擔心《中英聯合聲明》保障香港擁有的高度自治。拜登曾承諾推動全球的民主進程，有評論員認為，北京此舉不單止要測試拜登，亦是測試整個美國。但倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生不同意，認為不論由誰擔任美國總統，其他人有何意見，北京都認為自己有一切權利在香港做任何事，不讓反對派在選舉中顯露光芒。

另有美媒指，若香港民主派議員因而集體總辭，將令香港立法會剩下全是親北京的議員，今後有利北京的法案將毫無阻滯地通過。評論指，不少港人因未能直選特首及立法會議員，一直抗拒北京的管治，北京試圖消滅支持民主運動的勢頭；但政府支持者認為，當局只是在經歷一年來的動盪不安後，嘗試恢復香港的穩定。