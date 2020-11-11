旅發局冀旅遊氣泡予其他城市信心　機票難求經濟艙炒至逾6500元

本港今（11日）公布與新加坡達成旅遊氣泡的細節安排，首班來往兩地的專屬航班將於11月22日啟航，會由國泰航空與新加坡航空負責營運，首15天會每日一班機，最多200人，會因應情況每日增至兩班機，雖然國泰公布經濟艙來回機票原定價約2400多港元，但東網記者發現，網站上11月28日的機票已漲價至逾6500港元。

旅發局總幹事程鼎一形容，是次與新加坡成立旅遊氣泡為「重要里程碑」，是亞洲地區的先驅，冀兩城市可好好合作。他指現時主力向旅客講解檢測流程與費用等資訊，又正與相關業界，包括酒店、旅行社進行簡介，讓業界準備優惠予旅客，惟現時仍未有參與計劃的旅行社數字。

程又認為，市民對旅遊氣泡處於觀望態度，但隨着航班增多及未來聖誕、新年等節日，料會吸引旅客到港，當局在新加坡的同事亦積極與當地業界相討，期望日後其他城市會更有信心與香港建立旅遊氣泡。

新加坡旅遊局長陳建隆亦表示，「航空旅遊氣泡」見證新加坡與香港緊密連繫及深厚友誼，同時證明新加坡具備應對新冠病毒疫情的設施及能力，深信香港旅客可在新加坡享受安全無憂旅程。

港府今日宣布與新加坡達成旅遊氣泡的細節，首班來往兩地的專屬航班將於11月22日啟航，首15天會每日一班機，最多200人，會因應情況每日增至兩班機。旅議會今日下午就旅遊氣泡召開簡介會，香港國際機場運行副總監 (運作及服務)姚兆聰表示，若因航班延誤而導致即日來回的客人的檢測報告超過72小時有效期，將不受影響；但若延誤時間長達一天，或需要由機場禁區進入市區酒店，就需要重新進行病毒檢測。

國泰航空有限公司香港客運銷售總監謝李惠芳則表示，本月22日起每日將有一班航班飛往新加坡，首日將於10點起飛，15日後會增至每日兩班，航班只接載200人，會分散坐，初期不會接受團隊客。

國泰同時公布來回機票價格，連同所需稅項，經濟客位一人為2450港元，商務客艙一人為9330港元。然而，東網記者傍晚在國泰網站發現本月22至24日前往新加坡的航班已滿，最快為本月26日的航班，但來回經濟客位機票已直逼4111港元，下一航班則為28日，經濟客位票價最低為6591港元。