建制轟DQ4人逢中必反做得太絕　斥泛民總辭圖衝擊議會自欺欺人

全國人大常委會作出的決定，取消4泛民議員資格的決定後，建制派40位議員今午召開記者會，表示支持有關決定，認為這是中央保障「一國兩制」必然舉措。

建制派「班長」廖長江指，4人逢中必反，把事情做得太絕以致今日地步，建制派並不樂見，亦感到失望和遺憾，又認為涉事的反對派議員應自我反省近年來的所作所為，言行是否與誓言一致。

廖續指，他們是經由選舉產生的民意代表，代表社會上非建制聲音，但卻有負選民期望，企圖癱瘓議會運作和政府施政，向外國乞求制裁香港損害國家利益。又稱若民主派企圖用總辭造成議會衝擊，是自欺欺人。

被問到泛民總辭，未來建制路向及會否加快處理更多受爭議法案？廖則指無論如何，建制會更加努力，做多些實事。至於會否盡快修改議事規則，他則回應這是一路以來都進行中的，不會受民主派總辭影響。

對於有人認為若泛民總辭，議會將只剩下一種聲音。廖並不認同，強調建制有6個版塊，有多元聲音。他又指人大常委會此次是從憲制層面作出的決定，解釋有一定約束力，這是特區政府不能做的，別無他選要執行。至於此次中央僅DQ4人，其他拉布的泛民議員則沒有被DQ，建制認為中央是高層次去處理立法會資格問題，拉布事務應由立法會自行處理