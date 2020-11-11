私家車數量14年間飆升59%至64萬輛　運房局短期僅增887個泊位

本港私家車數量過去14年間飆升59%，由2006年的40.2萬輛增至今年8月的64萬輛，惟泊位卻嚴重短缺，現時平均每輛車僅1.07個泊位，有機會惡化成1輛車都不足1泊位。運輸及房屋局今(11日)表示，地政總署於今年10月至明年3月間共有2幅擬作新收費停車場的用地正進行短期租約招標，分別在九龍東區及北區，涉442泊位。另外，運輸署正研究自動泊車系統先導計劃，有望在荃灣及深水埗提供445個車位。

運房局書面今回應立法會提問時指出，運輸署一直密切留意各區的泊車需要，並會繼續推展各項增加泊車位供應的措施，但因各項措施可提供的新泊車位數目和進度均受多方面的因素影響，故未能對未來3年泊車位的供應作出確切的估算。該局稱地政總署未來正就2幅用作停車場的用地進行短期租約招標，料九龍東區用地可提供190個泊位，北區用地則有252泊位。

該局續稱，署方正積極推展6個自動泊車系統先導項目，目前已物色了4個選址，包括荃灣區海盛路短期租約用地、深水埗欽州街與通州街交界的公共休憩用地，以及分別位於上環中港道和柴灣常茂街的擬建政府大樓用地，其中荃灣區項目已於今年9月底招標，深水埗區項目亦已獲區議會支持，料2項目可分別提供245及200個泊位。

另外，該局又提到政府已撥款1.2億港元，以擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡，預計到2022年可增加超過1000個公共充電器，令總數增至約1800個。而資助私人屋苑停車位安裝電動充電器的「EV屋苑充電易資助計劃」已於上月21日開始接受申請，料3年內可為6萬個停車位提供充電基礎設施。