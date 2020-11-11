知道警方已起疑　張祺忠向家人表示「想死」

港大機械工程系副教授張祺忠涉殺妻案今（11日）於高院續審，接手調查案件的重案組警長供稱，他其實早對被告起疑，但遭被告反問：「點解要懷疑我？」，甚至表示因被懷疑而「想死」。他又指早在被告的辦公室嗅到臭味但找不到源頭，兩日後帶同搜索犬徹底搜查才發現藏屍木箱。

當時隸屬港島重案組的警長張紹賢供稱，接手案件後於2018年8月26日到被告的宿舍及辦公室調查，他問過被告為何反對死者胞妹報警，被告解釋因認為死者會回來。其後他直接問被告：「你係咪收埋咗佢(死者)？」對方靜了約10多秒後才否認，還反問：「點解要懷疑我？」

當晚8時許他與被告一同到辦公室調查，他發現房內非常凌亂且有臭味，他想找出臭味源頭但不成功。期間，他收到通知，被告在家庭的短訊群組發訊息稱:「I wanna jump(我想跳樓)」，他當場詢問被告原因，被告情緒激動並說：「你懷疑我，我想死」，他惟有即時安慰被告，並通知上級安排進一步搜查。

8月28日下午，張跟隊員帶同搜查令及搜索犬再到辦公室，當時房內已有腐屍的氣味，但被告就說可能是死老鼠。張直接問被告死者是仍否在生、生在何處，對方表現驚慌沒有直接回答。

其後其隊員進辦公室徹底搜查，終在晚上7時在魚缸下枱底找到一個木箱。張問被告是否把死者的屍體藏於木箱內，被告最初不作聲，其後便說：「你都搵到個箱啦，我唔使講乜你都知啦」。警員打開木箱後發現內有一行李篋，而只穿內衣褲、頸纏電線的死者則藏於篋內。