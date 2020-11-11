18間大型物管公司回饋4.4億保就業補貼　惠及1500幢物業

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃，規定聘用1000人以上的大型物業管理公司，必須在今年12月前回饋最少80%補貼，予其管理的住宅業主或業主立案法團。政府發言人今（11日）表示，18間大型物業管理公司的申請已獲批，涉及工資補貼為9.74億港元，承諾受薪僱員人數為4.1萬人。因應該批大型物管公司在第一期計劃中，住宅物業部分獲批出約5.1億港元，是次回饋涉及約4.4億港元，惠及約1500幢住宅物業及有住宅單位的物業。

政府發言人指出，有關大型物管公司，包括啟勝管理服務有限公司及康業服務有限公司等，已承諾回饋至少80%工資補貼金額，回饋形式可包括有時限的管理費減免，把款項存入業主立案法團或業主委員會的獨立銀行戶口，或存入其以有關物業名義開立的常用或備用基金。

發言人續指，該批大型物管公司在第一期計劃中，就住宅物業部分獲批出約5.1億港元，佔總補貼額53%，以是次回饋金額約4.4億港元作推算，約佔其住宅物業部分所獲批出的86%。發言人感謝有關公司願意遵守計劃的額外承諾，稱部分公司回饋更高比例的金額，或同時回饋予非住宅業主，計劃秘書處已透過電郵及手機短訊通知其成功申請，並會盡快安排發放補貼。

至於監察安排，政府將上載已領取補貼的僱主名單，而計劃代理人亦會要求有關公司提供回饋紀錄，並作抽樣審查。發言人又稱，待有關公司完成回饋建議後，將公布每間公司的回饋金額，以及所涉及的住宅物業數目和名單。