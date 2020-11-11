中大保衞戰回顧展　校方移除校巴站展品

香港中文大學去年11月修例風波期間爆發激烈示威衝突，事件將近一周年，中大學生會聯同各書院學生會今(11日)在校內舉辦展覽。校方表示，部分展品在大學站出入口及校巴站附近展出，該位置並非指定展覽範圍，違反大學守則。有網上流傳照片顯示，職員在校巴站附近移除與反修例事件相關展品。

中大指出，在展覽前多次與活動舉辦者溝通，校內所有活動及展覽必須遵從守則，絕不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，亦清楚說明舉辦展覽的風險及對大學社群影響；惟活動舉辦者在未經批准的地方展覽，經保安人員現場勸喻後仍然堅持，大學會盡快在適當時候採取行動，移除違反大學守則的展品，並會根據既定紀律程序處理。

中大又稱，校園多處地方被人以噴漆塗鴉，亦有橫額在未經許可的地點懸掛，可能影響途人安全。有關行為毀壞公物，不顧他人安全，令人痛心，相關行為可能構成刑事毀壞及觸犯法例，故對此等破壞及不負責任行為深表遺憾，並予以譴責，已即時移除，並會按既定紀律程序處理。

早前有關展覽的宣傳品內容涉嫌違法，以及不當使用頭像，大學表示有責任提醒學生，以免其誤墮法網，遂多次與活動舉辦者溝通，敦促他們立即修改或移除宣傳品，鄭重提醒他們不要以身試法，否則可能須要承擔法律責任。

中大表示，一旦出現不合規的行為和活動，大學有責任，亦有權利禁止，保障大學及全體成員福祉。假如執法人員按法例需要進入校園調查和採取行動，大學有責任配合。校方指出，經歷去年一役後，付出了很大努力才得以復修創傷。對於展覽舉辦者將事件作偏頗的描述，表示極度遺憾。