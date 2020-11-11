受指使查1200個車牌進行起底　51歲男子被控8罪明日提堂

網絡安全及科技罪案調查科人員，於今年8月26日下午在屯門拘捕一名51歲本地男子，並檢獲3部手提電話及一部電腦，涉嫌干犯個人資料（私隱）條例下的「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪。

警方初步調查發現，被捕男子自從去年6月起受他人指使，在運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，申請超過1200份證明書。在申請過程中，他訛稱所獲取的證明書是用作法律訴訟及買賣車輛用途。證明書上面載有不同的個人資料，包括車牌號碼、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼等。

警方的調查亦發現，該名被捕男子曾經在未得到運輸署或相關資料擁有人同意下，出售載有個人資料的證明書予指使他的人，從中獲得金錢利益，而當中有部分證明書或在證明書中的個人資料更在不同的社交媒體平台上被不法披露。警方相信，被捕男子申請有關證明書的目的是用作「起底」活動，與他在該系統所申報的原因不相符。

警方經諮詢律政司意見後，該名51歲本地男子今日（11日）被控告兩項違反《個人資料（私隱）條例》下的「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，以及六項《道路交通條例》下「為着取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述」罪。案件於明日（12日）下午在屯門裁判法院提堂。