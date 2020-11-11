政Whats噏：不滿被指人渣　陶傑發律師信越洋狀告蕭若元

本地作家陶傑，同綽號「燈神」嘅商人蕭若元，近日因談論美國總統大選而觸發兩人多年來嘅宿怨。上周六(7日)蕭若元喺其視訊頻道以「乜嘢係人渣？陶傑點解係人渣？」為題，惹起陶傑不滿，表明會出律師信越洋狀告目前身在台灣嘅蕭若元。

據悉，蕭若元於該段視頻裏面，親自解釋佢同陶傑結怨嘅因由，又引述一位自稱係陶傑舊相識嘅信件，指控陶傑過去喺英國求學期間種種不堪回首嘅往事。而陶傑就喺電台節目中表示要控告蕭若元誹謗，至於蕭若元目前身在台灣，到底要喺台灣還是香港入禀，陶傑未有明確答覆，只係話總有辦法將律師信送抵蕭若元手中。

陶傑同蕭若元嘅結怨，始於數年前嘅中東難民潮，當時陶傑認為可以將難民拖出公海，或用機關槍射，蕭若元就鬧爆話不可接受，揚言要將陶傑嘅言論翻譯成17國語文並寄去相關嘅領事館，陶傑就怒斥此舉「極為惡毒」。早前陶傑喺其電台節目中，嘲諷蕭若元預測美國總統特朗普「山泥傾瀉」式大勝，結果係燈神搭沉船「燈」死特朗普。其後蕭若元就喺其視訊頻道大罵陶傑係人渣，又讀出一封聲稱係英國華人嘅來信，爆出陶傑負笈英倫期間所干犯嘅刑事行為。儘管該視頻後來被刪除。但陶傑似乎按捺不住，話要狀告蕭若元誹謗。