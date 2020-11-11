傳炒50人　CHANEL僅證實香港分店裁員

新冠肺炎疫情嚴重衝擊本港旅遊業，連帶主攻旅客市場的國際時裝品牌生意亦受影響。有指，國際時裝品牌CHANEL在香港的分店，因為業績受到疫情影響，將裁員約50人，涉及前線及後勤人員。該公司發言人證實香港分店將會裁員。

CHANEL官方網站顯示本港有近30間專門店，該公司發言人未有交代裁員人數，只強調新冠肺炎疫情已嚴重影響全球經濟、社會、營商和民眾生活方式，而CHANEL在香港及全球業務均受到重大影響。發言人稱，過去數月一直有密切監察疫情發展，並對其業務進行必要調整，而現時疫情及其產生的影響將比預期的更長遠，因此必須檢視營運模式，並對適當調整資源，以支持其短期至中期的業務，所以需要裁減部分香港職位。

發言人表示，會嚴謹遵守香港僱傭條例，並以公平及包容為原則，保障其品牌及所有員工；又指為支援被裁員工，將為他們提供全面遣散計劃，以及再就業安置支援，並已設立了由第三方管理的24小時員工支援熱線，由今天(11日)起提供諮詢及輔導服務。