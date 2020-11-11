港大研究揭本港現尼泊爾新病毒株　上月或已在社區傳播

香港大學正就患者的病毒基因進行分析，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，7月時患者的基因排序大致相似，但至10月的梅窩銀鑛灣度假群組後，患者的基因排序顯示有新的病毒株，與尼泊爾到港輸入個案相似，目前散布各區的個案基因排序均差不多，顯示此病毒株可能正在社區中傳播。

第三波疫情透過基因排序研究發現，病毒與輸入個案有關。港大亦正就近月患者的病毒基因進行分析，香港大學公共衞生學院教授潘烈文接受傳媒訪問時表示，近期出現的本地個案，如尖沙咀China Secret、銀鑛灣Staycation群組及大埔個案等的病毒基因排序，與尼泊爾輸入個案的基因排序一致，顯示有新病毒株傳入本港，在本港引致另一條傳播鏈，擔心有蔓延情況。他又指暫時未知病毒株如何傳入社區，不排除有隱形病人、患者在機場感染他人、或在酒店傳開去。

另外，醫院管理局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有6名病人出院，至今共有5159名確診者康復出院，現時共有93名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中6人情況危殆，3人情況嚴重，其餘84人情況穩定。目前公立醫院已啟用613間負壓病房，合共1090張負壓病床。