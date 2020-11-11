的士司機再獲免費檢測　4臨時中心明起收集樣本

的士司機可由明日起，到4個臨時中心索取檢測套裝。

衞生防護中心今日(11日)公布，新增5宗由運輸署轉介的初步確診或未確定個案，當中包括4名的士司機。為盡早切斷社區傳播鏈，運輸署今日宣布，將由明日(12日)起至下周三(18日)，繼續為的士司機提供新一輪檢測服務，檢測費用全免，署方將設立4個臨時檢測套裝派發及收集中心。

4個臨時檢測套裝派發及收集中心，分別位於柴灣豐業街的石油氣加氣站、美孚深旺道的石油氣加氣站、大埔墟站專線小巴總站，以及元朗站（北）公共運輸交匯處，開放時間為周一至周五的上午10時至下午2時，及下午3時至晚上8時；周六及周日的上午10時至下午4時。

的士司機可前往指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士司機證，以索取檢測套裝。檢測前，司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心。

檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，而樣本瓶不會標示任何個人資料，承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機將收到政府電話短訊通知，而呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

另外，為鼓勵的士司機積極參與檢測，的士業界已推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃，司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取名牌，並將之展示於車廂內當眼位置，方便乘客查閲。