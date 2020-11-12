何志平專欄：下一個戰場

美國總統大選到今天點票大致完成，民主黨陣營亦已宣布獲勝，但共和黨陣營則未有承認落敗，並繼續指控表示大選被操縱。美國總務管理局局長至今仍未簽署文件向民主黨的過渡團隊發放資金，謂在選舉結果得到確認之前不會安排啟動過渡程序。參議院多數黨領袖麥康奈爾亦打破沉默，支持特朗普總統全力調查相關大選違規指控。總檢察長巴爾亦已授權美國各地的聯邦檢察官對今年總統選舉違規行為的投訴及可會影響大選結果的指控，馬上進行實質性調查。特朗普團隊又在各關鍵搖擺州提出各種的法律訴訟，在那些雙方選票非常接近的州份要求票數重點。一場鋪天蓋地的反擊戰從天而降，拉開了序幕。

我問遠在天邊的美國好友「邁斯達」（假名）他對選舉最新發展的理解分析。邁斯達跟美國黨派的高層有深厚的交情和密切的往來，深諳黨派鬥爭的政治動向和脈搏。他不厭其煩的再三解釋：「我們都知道，總統選舉有全國各州進行的群眾普選，和各州議會內指定的選舉人團的小圈子選舉兩個層次。11月3日舉行的民間普選，是在各州內的比併，不是直接選出總統，而是選出那個支持你心儀的總統候選人的選舉人團集體的名單。如在那州內那個黨的名單獲票超過50%，便通吃那州的所有選舉人票。」

「在12月8日的『安全港口日』，每州的州議會自行指定那個勝出政黨的選舉人團名單為那州的正式選舉人團，在12月14日正式投票，全國538選舉人團直接選總統。試想想，如果由於郵寄選票點算的延誤，或計票糾紛，或要重點選票，又或是因法律訴訟而導致12月8日之前未能有該州計票的結果，那該怎麼辦？又或，如果某些州份，因為投票舞弊欺詐的指控，調查和訴訟而無所適從，最後任命一些疑似沒有普選授權的選舉人團隊，那便將引發一場憲制危機的啊！」

我被邁斯達一言驚醒，接着問：「特朗普一不認輸，二發起連串法律訴訟，三着司法部展開調查，不是為了翻大普選票，而是要打州裏選舉人團的主意？下一個戰場就是12月8日和12月14日。這才是真的戰場！」

邁斯達笑着說：「有傳聞說特朗普陣營正在研究怎樣繞過州內普選結果而在關鍵的搖擺州任命對共和黨忠誠的選舉人團。他會要求各州州議會行使其權力直接委任共和黨的選舉人團名單。特朗普愈能製造和保持選票欺詐的懸疑，便愈能使州議會因為安全港口日期限屆滿而感到更大壓力而就範。共和黨控制四個關鍵州的州議會（亞利桑那州，密歇根州，威斯康辛州，和賓夕凡尼亞州），亞利桑那州州長也是共和黨人，其他三個州州長是民主黨人。假如由共和黨控制的州議會不顧普選選票的結果而指派支持特朗普的選舉人團，而民主黨人的州長則拒絕簽署該州選舉人團投票的證明書，那又會出現甚麼的情況呢？當然，那要州議會裏面共和黨人配合才成的，而特朗普現在就是為他們創造反撲的條件和理由！」

我接着問：「如果到了12月14日，全美各州的選舉人團在各州議會投票直選總統時，法律訴訟或聯邦司法部的調查未完結而有的州份不能提交選舉人團投票證明書，後果會是啥？又或是如果州議會指定一幫選舉人團而州長又指定另一批選舉人團，鬧個雙胞胎時又怎麼辦？太複雜了吧？」

邁斯達從容的接上：「這些種種的問題懸疑最終也要待明年1月6日新一任的國會眾議院和參議院的聯合會議上解決的，這就是特朗普的終極計劃。不論結果如何，我看最後還是要在街頭上由持久的暴力鬥爭來解決的。這場選舉沒有贏家，最大的輸家就是美國，和美國的人民！」

天佑這偉大的美國！