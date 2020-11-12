Dr.東：過量用短效氣管舒張劑或加重病情　醫生籲哮喘患者勿依賴

不少哮喘患者經常依賴吸入式藥物短效氣管舒張劑（SABA），本港有近40%患者每年使用3支或以上。有醫生引述國際研究，指患者每年不應使用多於2支，若超出3支或以上，病情惡化及死亡風險明顯較高。醫生呼籲病情輕微的患者最好勿單獨使用SABA，使用時應加入吸入式類固醇（ICS），或改為結合ICS的長效氣管舒張劑，對長遠控制病情非常重要。

哮喘是一種呼吸道發炎的慢性疾病，患者氣管較容易敏感，受不同因素刺激而令哮喘發作，並會受咳嗽、氣促、呼吸困難等病徵困擾。哮喘患者主要靠SABA舒緩不適症狀。但瑞典有研究發現，SABA使用量愈多，呼吸系統相關的死亡率可增6倍。

呼吸系統科專科醫生盧活然表示，不少哮喘患者過份依賴SABA，患者因用藥後馬上感到病情好轉而產生錯覺，以為等於無事，甚至愈用愈密。香港哮喘會早前進行調查發現，近40%患者沒有嚴格依從醫生指示用藥，更有逾90%患者依賴SABA的風險屬於中度以上。受哮喘困擾多年的患者Masterman表示，以往曾在半年間使用近10支SABA，每次吸4至6口，更用來「打底」。盧指不少年輕人低估病情，若控制不善，即使病情輕微亦會有嚴重發作而入院的風險。

香港哮喘會主席陳永佳指出，2019年國際哮喘治療指引一改多年建議，認為輕度患者使用SABA時應加入ICS，或改為結合型藥物，可達至消炎及舒緩的效果，並持續降低惡化風險，惟上述方法未必適合急性情況。目前不少患者並不知道最新建議，部分家長更有錯誤概念，認為類固醇藥物會有骨枯嚴重副作用而抗拒，他認為有必要加強公眾認知。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：