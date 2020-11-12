HUAWEI AppGallery　新App登場　優化生活

華為致力打造全面開放的HUAWEI AppGallery，向全球消費者提供創新的應用程式。在香港市場，隨着華為智能手機備受本地用戶歡迎，HUAWEI AppGallery亦迅速發展，愈來愈多企業或品牌陸續加入華為應用程式市場陣營，最近便有30款新App駕臨HUAWEI AppGallery，涵蓋出行導航、社交通訊、金融理財、便捷生活、美食、旅遊住宿、教育、新聞閱讀、購物比價、攝影美化及遊戲等多個類型，全面優化用戶日常生活。

精選程式一：中原地圖 Centamap 手機版

《中原地圖》一直是香港人最常用的地圖工具之一，HUAWEI AppGallery最近把它收納其中，用戶可經此查閱地政總署測繪處提供的數碼地圖，搵地址以外，仲可即時在地圖上看到附近各項分類資訊，例如巴士站、餐廳、搵樓、樓市成交、車主便覽、郊遊景點、社會服務、教育進修、歷史掌故、旅遊、教堂及廟宇等，從此一部HUAWEI手機便能縱橫香港！

精選程式二：鮮直送

疫情下多了人留在家中煮食，《鮮直送》讓HUAWEI手機用戶足不出戶就買到新鮮海鮮！他們在香港仔魚市場自設海鮮工場，按季節推薦時令海鮮及海產，並開創24小時無間斷「直播揀魚」功能，HUAWEI手機用戶睇啱心水海鮮後，透過App就能實時下單，之後運輸車隊會全天候直送上門。所有活魚均配以特製密實氧氣魚袋或真空獨立包裝，確保到達一刻仍是百分百新鮮！

精選程式三：MCL Cinemas – Ticketing

繼百老匯院線及嘉禾院線後，MCL院線旗下專用程式也終於登陸HUAWEI AppGallery！程式容許用戶隨時查閱MCL院線下各大電影的上映時間表，亦可即時購買戲票，地點、場次、座位、票價任君選擇。另外，程式不時提供戲院優惠及特備節目資訊，仲可透過程式成為會員，盡享更多折扣及賺取積分，戲迷必用！

精選程式四：灌籃高手 SLAM DUNK

井上雄彥神作《男兒當入樽》最近變成了手機遊戲，機迷、漫畫迷都玩得不亦樂乎，現在經HUAWEI手機一樣有得玩。遊戲獲東映動畫正版授權，玩家可操控原作中多個出場角色，如櫻木花道、流川楓等，習得技能，體驗原作動畫的經典劇情，兼與各個高校球隊進行1V1鬥牛以至5V5全場等比賽，感受競技賽事帶來的熱血與感動。

精選程式五：小熊來電 Lite

相信大家都試過收到無聊電話或煩人的推銷電話，稍一不慎仲會誤中「電騙黨」陷阱。《小熊來電 Lite》的全球資料庫提供「來電辨識」功能，可辨識超過50萬個公共或私營機構的電話號碼，不論是惡意或商戶來電，都能在第一時間辨識！內置的電話管家更能一站顯示所有通話，不怕錯過重要來電，屬HUAWEI手機用戶必裝程式！

精選程式六：SNOW

HUAWEI手機出名影相靚，《SNOW》再將自拍照進一步美化，它可建立並儲存自訂美肌效果，輕鬆打造最美的自己。同時設有時尚AR美妝功能，由腮紅、唇彩、眼影到輪廓均可自訂，呈現迷人自拍大頭照。內置貼圖逾數千種，新濾鏡季季上架，更備有專業級編輯功能，輕點幾下即可微調相片的亮度、對比度或色調等設定。