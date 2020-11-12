4議員DQ後所提議案均取消　梁君彥指泛民總辭薪酬安排待議

4名民主派議員被取消資格(DQ)，他們原本於立法會會議提出合共11項議案亦宣告無效，將於會議議程中被刪除。會議原本將審議5名非建制派議員的譴責議案，以議員許智峯率先面臨被取消資格，惟民主派議員決定辭任，相信有關議案亦一同撤回。

按立法會主席梁君彥指示，由於議員梁繼昌、郭家麒、郭榮鏗及楊岳橋已喪失議員資格，由4人提出的11項議案，已從會議議程中刪除，包括他們提出不信任特區政府、有關警方於反送中運動、831事件執行職務的方式等議案。

此外，議員麥美娟提出譴責郭榮鏗的議案亦已被刪除，原本有5名非建制派被譴責動議纏身，最先受波及的是議員許智峯，他於2018年4月在立法會大樓內搶走一名保安局女行政主任的手機，其後被判3項罪名成立。立法會其後成立的調查委員會已完成調查，裁定他行為不檢，足以構成譴責理據，惟由於15名民主派議員將作出總辭，預計相關譴責議案將一同失效。

梁君彥今早(12日)於召開立法會大會前表示，過去未曾試過有多名議員作出總辭，會議議程中有不少由他們提出的議案，部分牽涉法例，立法會秘書處須與民主派商討往後安排，梁亦要與秘書處開會討論如何處理。

至於何時討論處理民主派議員的薪酬問題，梁重申不急於一時，指立法會行政管理委員會於本月16日將舉行會議，惟已安排議程，可能須留待稍後開會討論薪酬問題，會在法、理、情層面下處理有關問題。

被問到是否預料今日大會將變得順暢，不再有頻密點算人數或引致流會等情況，梁指議員是履行《基本法》監察政府及審議法例，開會亦是議員責任，相信他們會盡力。