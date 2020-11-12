20歲城大女生急性肝衰竭併腦水腫命危　移植手術難以進行

20歲城市大學女學生鄭如妍本月初突然患上急性肝衰竭，病情嚴峻，急需換肝續命，現正在瑪麗醫院深切治療部留醫，急需進行換肝手術。惟鄭親友張小姐指昨日(11日)原本有2位志願者願意捐肝，但於昨天晚上約8時多，醫院通知家屬如妍出現嚴重腦水腫，不適合進行移植手術，現階段只可以靠如妍的意志力渡過難關，未來數日最為關鍵。

鄭如妍的中學同學張小姐稱，至昨日下午約5時已有2名志願者意捐肝。醫院原本安排志願者於晚上入院檢查及與家屬會面，惟至晚上6時，護士通知家屬如妍情況轉差，出現抽搐情況，為她照X光片後更發現有嚴重腦水腫，不適合進行手術。張又指，醫生目前正用藥物治療有關腦水腫情況。

另有消息指，如妍的肝昏迷已達最嚴重的第四期，需要使用呼吸機，醫生今日(12日)會為如妍進行磁力共振素描腦部情況，並形容「每分每秒」都非常關鍵。

如妍在今年約9月中開始持續性發燒，至10月情況開始急轉直下，需留院治療。她於上周二(3日)開始神志不清，其後出現幻覺、時間錯亂，至周二(10日)凌晨開始更陷入半昏迷狀態，未能自理生活，昨日已失去知覺及需插喉，只能等待換肝手術。