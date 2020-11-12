城大生發布歌曲諷刺校長　須寫道歉信禁足校園

香港城市大學疑有學生因翻唱及發布二創歌曲《找郭位》MV諷刺校長，被指違反學生紀律守則，涉事學生到紀律調查小組應訊後被裁定指控成立，遭校方處分。消息指該學生除了被書面譴責並保留紀錄，更須寫道歉信、夏季學期被禁止踏足校園。東網正向城大查詢事件。

據悉，該名城大生去年11月底在網上發布《找郭位》MV，歌曲改編自李克勤的《開學禮》，歌詞提及去年社會事件中，警方一度向城大校園放催淚彈，校長郭位卻病假缺席、無作為，並形容城大為「學店」、「染紅」、「為人民幣」等。

該學生今年4月及5月均收到校方通知，指他發布的影片內容違反學生紀律守則。該學生一度上訴，指歌詞並非他創作，而是出自網上討論區，又指影片已發布近4個月，但按規定，投訴須於事發後3個月內提出。校方當時以影片對大學造成持續性損害，駁回他的上訴。最後他被裁定指控成立，遭校方處分。

城大學生會回覆指，學生會雖有派代表參與紀律調查過程，但因有保密協議，未能透露詳情，亦不會評論個別事件，但指就城大早前修訂《學生紀律守則》一事，本月3日已於社交平台專頁上發文表達立場。該文提到，大學不應以「保護聲譽」之名，損害每名城大學生應有的言論自由，亦不應就同學二次創作或使用校歌、校徽作批評或表達不滿而實施任何處分。

城大早前修訂學生紀律守則及學術誠信守則，其中學生紀律守則新增一項條款，禁止一切破壞大學品牌及形象的行為，包括未授權使用、修改、損毀及進行二次創作等等，避免破壞對大學等不同持份者的聲譽或造成負面影響。同時亦列明涉及處分，若屬嚴重失當，會將紀錄最多保留至學生畢業或退學後7年。