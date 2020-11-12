相思灣村違建道路修復無期　學者質疑地署包庇霸官地

東方報業集團揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件逾半個月，地政總署只派員在場裝設石躉和鐵柱，阻止車輛進出，聲稱在本月中前完成以噴草方式復修土地的工序仍未展開，今晨(12日)亦未有人在場工作。而規劃署已檢控涉事地段的註冊業主，地政總署雖證實有人佔用官地，至今未有任何人受罰，學者質疑地署拖延檢控工作，或涉及包庇涉事者，強調部門應嚴格執法，絕不可姑息任何違規人士。

違建道路依舊鋪有石屎，石躉和鐵柱已安裝封路，地政總署計劃在清理工作完成後，在本月中前會噴草作修復，但遲遲未動工，承諾恐淪為空話；多個環保團體更質疑如未能剷走石屎及種樹，未算真正回復土地原狀。

至於「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營的水上活動店，被圍封的僭建碼頭官地無阻其繼續營業，數名穿上救生衣的客人在現場等候，走出海灘登船。

涉事相思灣村地盤的範圍約為2590平方米，當中980平方米屬政府土地。地政總署表示，西貢地政處曾張貼通知，飭令佔用人在期限前停止佔用有關土地，惟佔用情況並沒有在通知的限期前終止，西貢地政處在恢復涉事地點狀況的同時，會繼續進行調查，如有進一步證據足夠確認佔用事涉政府土地的人士的身份，會作出檢控。

「地政總署明顯比較馬虎同拖延，唔排除佢包庇涉事者！」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，地政總署已證實有人佔用官地，無論在違建道路或僭建碼頭都以圍封了事，遲遲未有進行檢控工作，予公眾不積極及敷衍了事的觀感，促嚴肅跟進，絕不能姑息任何違例人士。

違建道路位處綠化地，不宜發展，地盤部分地段的註冊業主被控沒有遵從恢復原狀通知書罪。規劃署發言人指，該署於今年10月6日對西貢相思灣村涉及土地違例發展個案的3名土地擁有人提出檢控，其中一名被告昨日在沙田裁判法院被判罰款，另外兩名被告的案件押後再訊。發言人表示，當有關檢控成立後，各被告需要負責盡快恢復涉案土地原狀，規劃署會定期巡查涉案地盤監督進度。若果土地恢復情況仍未為規劃監督信納，不排除對土地擁有人再次提出檢控。