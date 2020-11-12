工人嫖妓遭恥笑毆鳳姐洩憤　被斥自私卑劣囚24月

工人嫖妓被工友發現和恥笑，他懷疑遭鳳姐「擺上網」，去年5月一日內兩度找她「算帳」，指摘她「收貴咗」，之後對她拳打腳踢，把她打至4顆牙齒碎裂、眼結膜出血及頭骨骨折，須留醫近3個月，至今仍然視力模糊。該名工人當場被捕，他早前承認一項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，今（12日）於區院被判囚24個月。法官直斥被告的行為自私且極為卑劣，不但傷害女事主的身體，更踐踏了對方的尊嚴。

辯方求情指，被告陳建生（34歲）平時喜好只有在家喝啤酒，沒有社交圈子：「佢嘅世界就係佢自己」。而被告在庭上向女事主作出真誠道歉，說已明白在任何情況下，都不應打人。

法官判刑時引述被告的背景報告，指他在深圳結識港人前妻，並於2018年來港。報告指被告性格孤僻，沒有朋友及社交生活，生活枯燥而孤獨。被告在案發前曾找事主服務，其後卻遭取笑，他相信是事主將他放上網，當日乃是向她報復。

法官指出，被告當日專程到事主的工作地點，明顯有預謀及目的，而被告身形健碩，孔武有力，對事主連番施襲，甚至事主倒下仍不罷手，首次施襲離開後更再折返襲擊。

法官認為被告純粹為發洩心中不滿，行為自私且卑劣，罔顧法紀及令人髮指。而且事主的工作性質使她容易受襲，受襲時定承受巨大恐懼及無助，實屬社會的弱勢社群，故法庭須判以阻嚇刑罰。法官勸勉被告尚年輕，望他深切反省後學會尊重別人。