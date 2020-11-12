香港電腦通訊節明年1月復辦　最高送500元現金券購物

受新冠肺炎疫情影響，原定於今年8月21日至24日在灣仔會議展覽中心舉行的「香港電腦通訊節」一度延期。主辦方香港電腦商會今日(12日)宣布，將於明年1月21至24日復辦。是次電腦節將重點推廣大量超值產品，並推出10至500港元不等之現金消費券，冀刺激市民消費欲。

香港電腦商會表示，疫情肆虐至今，部分中小企已因資金周轉不靈而結業，是次活動將投放數百萬元推出「我賞‧你賺 人人消費計劃」，每位現場購票入場人士將有機會獲贈10至500港元不等之現金消費券一張，憑券可在指定攤位消費，並可同時使用，期望藉此回饋展商又同時鼓勵入場市民消費。

一連四日的「香港電腦通訊節」將於每早10點至晚上9時半開放，最後一天則會提早至晚上7點完結。展覽票價35港元，而凡1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士，均可免費入場。場內因應疫情，設有一系列防疫措施，包括規定展商及參觀人士佩戴口罩、入場前要量體溫以及加强清潔消毒會場等。

「香港電腦通訊節」亦將採取特別措施，推出展商援助措施，包括若因疫情再度爆發而被迫取消展覽，可退回90%展位租金；而展商餘下10%租金，大會會額外贈送多10%，可用於下一屆通訊節的展位租金費用；展商亦可享最高達20%之租金回贈；而租金亦維持去年價格。