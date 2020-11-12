泛民總辭示威無影　黎智英籲國際關注香港形勢　學者斥引外國干預

壹傳媒黎智英今早(12日)在社交平台進行直播，指4名民主派議員被政府取消資格(DQ)令人震驚，民主派其餘15名議員其後宣布總辭以示抗議，令民主派失去阻擋法案通過的僅餘權力，擔心香港未來將會被國際社會遺忘，希望全球關注香港的政治形勢和給予支持。有學者指黎智英官司纏身，當中包括違反港區國安法，批評黎想引起國際關注之說，是想外國干預本港內部事務，向港府施壓，務求令律政司放棄起訴，令自己「甩身」，逍遙法外。

黎智英又在直播中，不單止提及民主派議員被DQ及總辭事件，又指香港近期也沒有大型示威和街頭抗爭，形容這是本港民主運動前所未有的困境。黎又認為現時立法會只得建制派議員，未必能代表大部分市民意見。有網民提到立法會已沒有任何民主派議員，詢問他如何在議會外繼續支持民主派，黎則呼籲港人發起眾籌，支援有案在身的民主派人士。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，政府就DQ4名民主派議員已解釋得十分清楚，當中有人要求美國制裁香港，亦有人揚言在原訂今年9月舉行的立法會選舉中取得過半數議席後，便會否決包括財政預算案在內的議案，以上的行為已明顯違反《港區國安法》，即使被DQ亦合情合理。陳又指黎的言論扭曲事實和顛倒黑白，純粹在「刷存在感」

陳偉強指官司纏身的黎智英因害怕自己和《蘋果日報》被人忘記，才會透過直播平台向外國表達擔心香港沒再出現大型示威，而沒有新聞價值的憂慮，同時欲引起國際關注，繼而干預本港事務，向港府施加壓力，務求令律政司放棄起訴，使自己「甩身」逍遙法外。

時事評論員陳雲生同樣認為黎智英擔心國際社會會遺忘了他，又反駁黎的說法，稱19位民主派議員是「食得鹹魚抵得渴」，指他們須為言行承擔後果。他又說有人形容昨天(11日)是立法會的重光日，缺少了民主派在「搞對抗」，相信議會將重回正軌。