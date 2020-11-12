酒吧生意恢復4成　逾300間酒吧已登記「安心出行」

疫情反覆，酒吧早前曾兩度被勒令停業共101天，至上月底才放寬至可營業到凌晨2時。香港持牌酒吧會所聯會今日（12日）表示，放寬營業時間後，營業額恢復約4成，而為響應港府抗疫措施，已有逾300間酒吧登記政府推出感染風險通知的「安心出行」應用程式，呼籲業界參與特定群組檢測計劃及登記「安心出行」，以堵截防疫漏洞。

聯會會長梁立仁透露，有不少客人反映，樓上處所未受營業時間所規限而轉場，有樓上無牌賣酒處所包括派對房間等，未受牌照監管，防疫措施亦不足。然而停業期間，不少無牌賣酒處所應運而生，同時警方共搗破懷疑無牌賣酒處所約39間，惟連帶正規持牌酒吧亦頻密巡查，令客人抗拒，業界生意大受打擊。

梁提醒業界要遵守防疫規定，勿以身試法，又冀政府以「邊間有事停邊間」的方式處理酒吧群組，而非一間有事，便「一刀切」，全行停業。他又強調，業界一直持續改善環境及提高防疫質素，望警方盡量以提醒及呼籲的方式勸喻，又呼籲業界參與特定群組檢測計劃及流動應用程式「安心出行」。

梁亦指，現時有逾150間持牌酒吧加入特定群組檢測計劃，並陸續收取樣本包；另外，已有逾300間酒吧登記「安心出行」。聯會幹事王智賢亦指，業界正增設空氣淨化設施，包括空裝紫外燈消毒機，霧化機等及構建「無毒空間」，提高業界危機感。