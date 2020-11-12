處方藥物未標示服用方法及劑量　退休西醫林德漢失德罪成

退休西醫林德漢被指在3年前，向病人處方藥物時未有在藥袋上列明服用方法及劑量，遭病人家長投訴。醫委會今日(12日)召開聆訊，裁定林專業失德罪成，但認為被告並非蓄意，亦考慮到他執業的31年間，一直熱心照顧病人，加上年事已高的他又已經退休，重犯機會低，遂予以譴責。

案情指，一名10歲女童在2017年7月19日，因有流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等病徵，向林德漢求醫，林向女童處方止痛藥等4種藥物後，交由護士配藥。女童家長及後發現其中3包藥物的藥包上只列有藥名，而劑量及服用方法均欠奉，至於咳藥水氯化胺則連藥名亦沒有標明，涉嫌在過程間未有確保藥袋上有合適標籤，違反《香港註冊醫生專業守則》的規定。

被告求情時指，事發當日其診所護士告假，遂外聘兼職護士頂替，惟該護士不熟悉診所運作，疏忽下犯錯。他承認自己有責任監管整個配藥過程，並應耐心接受家長的意見和批評，對受影響病人及其家長表示深深的歉意。林又呈交逾10封醫生同袍的求情信，當中包括醫學會會董陳以誠，指他從醫期間一直關懷病人、積極上進並關心社會，形容林是有誠信、盡責的好醫生。其律師亦提到，被告已屆九旬之齡，且今年年中已退休，未有再從醫。

醫委會研訴小組主席鄧惠瓊指，配藥標籤不清晰，可致過度服藥等嚴重後果，但認同被告非蓄意而為，而其退休前行醫期間亦關愛病人，相信今次是個別事件，重犯機會低，遂予以譴責。