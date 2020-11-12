疑與星火案有關青年認販毒　稱為賺快錢被囚42月

年輕男侍應本年2月於石硤尾販賣毒品「K仔」及可卡因期間，當場被警員截獲拘捕，他今（12日）於區院承認串謀販毒等罪，被判囚42個月及罰款2000港元。而警方調查案件時，更揭發他與星火同盟被指懷疑牽涉洗黑錢活動的案件有關。

18歲被告鄭英傑，承認串謀販毒、藏毒及抗拒警務人員共3罪，控罪指他於本年2月11日，與另外一人販運毒品氯胺酮及可卡因；另他被指於同日在石硤尾南山邨多層停車場藏有0.62克大麻，及在該處一女廁附近抗拒偵緝警員58327。

案情指警員當日在上址附近看見被告交一些東西予數名男女，於是上前截查，但被告撥開警員的手欲離去。警員要求被告不要反抗，被告沒有理會繼續推開警員，但最終都被制服拘捕。

警員其後在被告身上搜獲毒品，經檢驗後發現為1.61克氯胺酮、1.55克可卡因，以及大麻，總值逾4600港元。被告在警誡下表示因需要錢，遂幫朋友賣毒品，案發時感驚慌才試圖逃走，並稱已幫朋友工作了20天。

辯方求情指被告母親任美容師，繼父為退休警員。而被告文憑試成績不理想，事發時因想賺快錢，所以答應以1300港元報酬替朋友工作。辯方並替被告呈上其母及社工的求情信，其母指被告本性不壞，但於去年社會運動期間不上學而結識了壞人。

法官判刑時指販毒是嚴重罪行，若毒品被售出，將毒害不少家庭，故將被告判囚。法官並寄語被告趁服刑時增值自己，望他錯而能改，莫貪一時樂，種下未來苦。