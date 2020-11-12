涉叫「黑警」口號惹群眾起鬨　社署服務員受審

示威者去年11月12日在多區堵路示威，當晚一名中年社會福利署女院舍服務員被指在天水圍街頭罵警員「黑警」，令群眾起鬨和掟雜物，遇警員截查時，她並涉嫌推及踢警員，又在地上扭動身體掙扎。她事後否認參與非法集結、拒捕和身處非法集結時使用蒙面物品3罪，案件今（12日）在屯門法院開審。

控罪指50歲的被告蔡婉琼於去年11月12日，在天水圍天湖路和天耀路交界，與其他身份不明人士參與非法集結，期間她戴上一個掛耳口罩。她另被控於同日同地，抗拒警長陳曉原。

陳曉原供稱，當晚天水圍多條主要幹道被堵，他與同僚乘坐警車巡邏，並於9時許到達現場。陳指當晚警方曾施放數枚催淚彈驅散示威者，當他清理路障期間，人群再次在行人路集結，戴着口罩的被告在人群前方大叫「黑警」和「警察破壞天水圍呢個社區」等口號，其身後人士亦跟着叫囂，隨之有人向警察防線投擲雜物和石塊，以及用雷射筆照向警員。

陳見狀與同僚行向被告，多番要她停止、脫下口罩和出示身份證，但被告不理會，陳稱：「如果你唔除，我就會幫你。」之後出手拉被告口罩，此時被告推了陳胸口一下，陳遂指示女警拘捕被告，被告不斷擺動身體，大叫「非禮」，又踢警員，最終警員將被告按在地上，期間被告亦不停扭動身體，最終警員為她扣上手銬，並將她帶上警車。陳指被告的左眼角、左面頰和左嘴角均有擦損。陳承認當時亦有其他人叫囂，但被告身處的那一撮人之中，則是被告最先叫囂。

辯方質疑，陳叫被告脫口罩時，她曾解釋只是晚飯後落街散步，因現場有催淚煙，她感到不適才戴上口罩，案發時亦沒有掙扎。此外，雖然當晚有人掟石頭和雜物，又用雷射筆照射警察，但警方當晚只拘捕了被告，質疑陳其實是將上述行為歸咎於被告，陳一一否認。